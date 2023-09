'El Mundo' revela como Rubiales convenceu o Barcelona a disputar a Supertaça na Arábia: «Garanto 8 milhões...»

O jornal espanhol 'El Mundo' conta que Luis Rubiales, ex-presidente da federação espanhola, convenceu o Barcelona a disputar a Supertaça na Arábia Saudita sem nunca revelar que Gerard Piqué, na altura capitão dos culés, ia receber comissões pela mudança da prova para o Médio-Oriente.



"Espero que estejas feliz por garantir entre 6,8 e 8 milhões de euros para o teu clube", escreveu Rubiales numa mensagem enviada a Óscar Grau, CEO do Barcelona, três dias depois de assinar o acordo com a Arábia Saudita, a 14 de setembro de 2019.



O jornal, que teve acesso às mensagens do então presidente da federação espanhola e dirigentes do Barça, conta que Rubiales idealizou um plano para que Piqué ficasse com uma comissão de 24 milhões de euros pela intermediação com os árabes, sem que os clubes envolvidos na prova soubessem disso.



Depois de analisar a proposta, Óscar Grau respondeu a Rubiales: "Quero felicitar-vos pela mudança de formato, que é bom para a promoção do futebol espanhol, para a sua divulgação, sendo também benéfico para os clubes participantes. Ficamos à espera de mais detalhes para planificar bem a atividade. Mandem-nos uma minuta do contrato para revermos e procedermos à assinatura."



Recorde-se que a federação espanhola e a empresa Kosmos, detida por Gerard Piqué, acordaram a realização da Supertaça espanhola na Arábia Saudita. O contrato realizado com a empresa saudita 'Sela' garantiu o encaixe de 40 milhões de euros por edição, com a empresa do central do Barcelona a receber 4 milhões por ano. Foram acordados 6 anos, pelo que Piqué vai encaixar ao todo 24 milhões.