'El Mundo' revela plano de independentistas da Catalunha para sabotar Barcelona-Real Madrid

Os Comités da Defesa da República - comités que surgiram ao nível local, inicialmente com o intuito de facilitar a realização de um referendo na Catalunha - pretendiam boicotar o Barcelona-Real Madrid, jogo agendado para o dia 26 de outubro mas que foi adiado para 18 de dezembro, devido à situação política e social na região.





Segundo o jornal 'El Mundo' conta na sua edição deste sábado, o plano dos Comités da Defesa da República tinha duas vertentes. A primeira passava por impedir a chegada do Real Madrid ao hotel e ao estádio; a segunda visava cortar e energia elétrica do recinto e boicotar a transmissão televisiva do clássico.O encontro foi adiado, em grande parte também por se temer este tipo de ações dos movimentos independentistas ou de protesto a favor da liberdade dos presos políticos.