Elche e Girona empatam na primeira mão do playoff de subida em Espanha

O Elche e o Girona anularam-se esta quinta-feira com um empate sem golos na primeira mão do decisivo playoff de acesso à Liga espanhola, que decide no domingo quem sobe.

O Girona, quinto classificado na segunda divisão, já tinha afastado o Almeria, quarto, treinado pelo português José Gomes, enquanto o Elche, sexto, eliminou o Saragoça, terceiro.

No domingo, decide-se em Girona, Catalunha, qual das equipas vai acompanhar o Huesca e o Cadiz, primeiro e segundo classificados, respetivamente, no regresso ao convívio com os grandes.

Leganés, Maiorca e Espanyol foram as três equipas que desceram à Segunda Divisão.