Elche garante subida a La Liga de forma dramática

O Elche assegurou este domingo o regresso ao primeiro escalão do futebol espanhol, depois de vencer no campo do Girona, por 1-0, com o golo do triunfo e da festa da subida de divisão a aparecer aos 90'+6.

Depois do nulo na primeira mão, o playoff da Segunda Divisão espanhola ficou decidido de forma dramática, com Milla, que foi lançado pouco depois do arranque da segunda parte, a ser o herói do Elche, ao apontar o único golo da partida já bem avançado no período de descontos, quando era esperado que a decisão fosse para o prolongamento.

O Girona, que deixou pelo caminho o Almeria, de José Gomes, para chegar esta fase, atuou com menos uma unidade a partir dos 61 minutos, quando o avançado uruguaio Stuani, a grande figura da equipa, viu o cartão vermelho direto, por uma entrada muito dura sobre um adversário.

Stuani, de 33 anos, foi mesmo um dos jogadores em destaque no segundo escalão espanhol, tendo apontado um total de 31 golos na competição, sagrando-se o melhor marcador da prova esta temporada.

Mesmo assim, o Girona tinha a vantagem de ter terminado a fase regular em quinto lugar, enquanto o Elche foi sexto, mas Milla acabou por decidir a final.

O Elche regressa ao primeiro escalão depois de cinco anos de ausência, depois de se ter tornado em 2015 no primeiro emblema em Espanha a ser despromovido devido a problemas financeiros e administrativos.

Huesca e Cádiz já tinha assegurado a subida de divisão.