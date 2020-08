Eleven Sports renovou direitos da Liga espanhola até 2023/24

A Eleven Sports renovou os direitos de transmissão da Liga espanhola em Portugal até junho de 2024, em exclusivo, anunciou esta quinta-feira a operadora televisiva de conteúdos desportivos.

"Sendo a LaLiga uma das competições mais admiradas do mundo, é com naturalidade que esta renovação surge no leque de competições altamente competitivas que fazem parte do nosso portefólio", considerou o diretor-geral da Eleven Portugal, Jorge Pavão de Sousa.

O diretor da área audiovisual da LaLiga, Melcior Soler, referiu que "a Eleven é um parceiro estratégico na Europa" e a renovação do acordo para Portugal "é um verdadeiro reflexo disso mesmo".

"Temos três temporadas pela frente para continuar a crescer juntos em Portugal e para oferecer o melhor futebol ao vivo aos adeptos portugueses", acrescentou Melcior Soler.

Além dos jogos do escalão principal, que conta com a presença dos portugueses João Félix, Trincão, Nélson Semedo, William Carvalho, Hernâni, Ruben Vezo, Rui Silva e Domingos Duarte, entre outros, o canal também irá transmitir a segunda liga.