Em Espanha diz-se que Pedro Porro e Grimaldo podem ser chamados à seleção

Luis Enrique o selecionador espanhol, revela amanhã os convocados para os compromissos de 'La Roja' este mês e no país vizinho diz-se que Grimaldo e Pedro Porro podem ser incluídos na chamada.





A seleção espanhola defronta a Grécia dia 25 (em Granada) e a Georgia a 28 (em Tiblissi), ambos de apuramento para o Mundial de 2022, tendo ainda um particular com o Kosovo dia 31, em Sevilha.Sendo esta a última convocatória antes do Europeu, o jornal 'Marca' levanta possibilidades para as várias posições, colocando na equação os nomes dos dois espanhóis a jogar em Portugal.Para a lateral direita não há Carvajal nem Sergi Roberto, por isso, diz o jornal, há que "inventar". O selecionador tem de "explorar outras vias", como Lucas Vázquez e Azpilicueta, mas a posição "está aberta a surpresas", como Pedro Porro, do Sporting, sub-21 que tem estado a um "excelente nível".Na lateral esquerda, José Luis Gayà é o preferido de Luis Enrique e Jordi Alba também deverá ser chamado. Mas não se descartam Reguilón, Pedraza e Grimaldo, este último defesa do Benfica.