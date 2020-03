Em Espanha já dão João Costa como "possível sucessor" de Rui Silva

João Costa tem-se afirmado e cimentado a carreira no país vizinho. O guarda-redes formado no FC Porto chegou ao Granada em janeiro, proveniente do Mirandés, fez 5 jogos pela equipa B, não sofreu golos em três, defendeu um penálti, e até já o apontam como sucessor do compatriota Rui Silva.





É o jornal 'Ideal' que aponta o guarda-redes natural de Barcelos como "possível sucessor" do titular da equipa principal, que milita na 'La Liga'. Por agora, João Costa vai mostrando trabalho na 2ª divisão B, isto depois de, para além do Mirandés, ter deixado a sua marca no Cartagena.Naquele meio da imprensa espanhola também não se passou ao lado do facto de João Costa ter sido colega de Iker Casillas no FC Porto.