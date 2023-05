Em protesto, Diakhaby não posou para a campanha antirracismo da La Liga no Maiorca-Valencia

O francês Mouctar Diakhaby, defesa do Valencia, não participou esta quinta-feira na fotografia da campanha antirracista promovida pela Liga espanhola, que juntou os seus companheiros de equipa e jogadores do Maiorca minutos antes do início da partida entre as duas formações.Depois de ter sido alegadamente vítima de racismo, há dois anos, num jogo contra o Cádiz, um caso que não teve qualquer tipo de consequência, Diakhaby decidiu não participar na campanha antirracista que teve início após o polémico caso de Vinícius Jr., avançado do Real Madrid, no jogo contra o Valencia, onde o brasileiro terá sido vítima de insultos racistas por parte dos adeptos chés que estavam nas bancadas.