Em vésperas de clássico, polícia espanhola detém dez pessoas por falsificação de bilhetes

As autoridades espanholas fizeram buscas a nove locais e detiveram dez pessoas esta sexta-feira, no âmbito de uma operação sobre a venda ilícita de bilhetes para os jogos do Barcelona.Segundo a investigação, foram registados perto de 3 mil bilhetes falsos para o clássico Barcelona-Real Madrid do ano passado.Em comunicado, o Barcelona congratula-se com a operação 'Duarte', promovendo uma "luta implacável e eficaz contra a fraude". "A ideia é acabar com as máfias organizadas", sublinhou o porta-voz do Barcelona, Josep Vives.Em vésperas do clássico Barcelona-Real Madrid desta temporada, que se disputa domingo, a investigação da Guardia Civil determinou que "pelo menos oito empresas vendiam bilhetes falsificados para obter lucros elevados", refere o comunicado das autoridades espanholas, referindo que poderão ocorrer mais detenções.