Embaixador da Unesco: Vini Jr. também marca golos fora de campo

Vinicius Jr. é desde esta sexta-feira embaixador da Unesco, título que recebe pelo trabalho dsesenvolvido em prol da educação. Recorde-se que o jogador do Real Madrid fundou em 2021 o 'Instituto Vini Jr', que ajuda ao desenvolvimento de escolas públicas no Brasil, especialmente em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, cidade berço do jogador.

O craque canarinho foi nomeado para Embaixador da Boa Vontade para a Educação de Todos e ficou orgulho pela distinção: "Receber esse convite para ser embaixador da Unesco aos 23 anos é mais do que uma honra. É uma vitória e um dever que carregarei para a vida. Claro que quero ser lembrado como um grande jogador, mas também como um cidadão que se esforçou para fazer algo diferente", revelou.

"Luto pela educação desde os 19 anos e até esse ano apenas com os meus recursos. Com a potência que é a Unesco, vamos impactar o mundo", garantiu.