Emery manda recado a Piqué e central do Barcelona responde: «Supera isso, Unai»

Unai Emery lamentou, mas aceitou, que o VAR tivesse anulado um golo de penálti a Dani Parejo, no jogo de ontem do Villarreal com o Atético Madrid, e fez comparações com um lance semelhante a envolver Gerard Piqué no encontro com o Barcelona. O central dos blaugrana não se ficou e já respondeu ao treinador."O de Piqué sim foi penálti e perdemos em casa. Hoje não é mão, a bola acertou no quadril. O de Piqué foi penálti, mas ele começou logo a protestar e a confundir toda a gente. Ontem meteu-se a falar do jogo do Real Madrid com o Valencia. Em vez de se calar fala para confundir toda a gente. Hoje é preciso respeitar o que o VAR disse. Apitou e eu aceito isso", disse Unai Emery.O capitão do Barcelona já lhe respondeu: "Fala uma pessoa que três anos depois continuava a queixar-se do 6-1. Supera isso, Unai", escreveu o jogador nas redes sociais, referindo-se ao jogo em que o Barcelona bateu o PSG na Champions, quando Emery era treinador dos franceses.