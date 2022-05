Emmanuel Dennis explica por que imitou Cristiano Ronaldo: «Queria irritar os adeptos do Real Madrid»

Emmanuel Dennis é um fã do Real Madrid e também de Cristiano Ronaldo. O hoje avançado do Watford teve a possibilidade de defrontar os merengues na Liga dos Campeões e a sua atuação acabou por ter algo de 'vingativo'."Gosto de Cristiano Ronaldo, mas não gostei da forma como ele deixou o Real Madrid. Ele foi um dos melhores jogadores da história do Real Madrid, mas tive a sensação de que não foi respeitado o suficiente na saída. Antes do jogo falei com um amigo e disse-lhe que se ele fizesse um golo iria festejar como Cristiano só para irritar os adeptos. Ele disse-me que era uma loucura, mas quando marquei não hesitei", revelou o jogador nigeriano, de 24 anos, em entrevista ao jornal 'Marca'.Dennis bisou ante os merengues e permitiu ao Club Brugge sair com um empate (2-2) do Bernabéu, jogo esse que recorda com saudade. "Foi algo muito grande para mim. Não percebi na altura o quão importante tinha sido. Foi depois do jogo, quando vi a imprensa, as redes sociais, as mensagens que me mandaram, que eu disse "Isto foi brutal". Ajudou também ao facto de ter feito o festejo do Cristiano num dos golos", disse, reportando-se ao salto característico que CR7 leva a cabo junto à bandeirola de canto.