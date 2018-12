Empresário espanhol detido por dar jogos pirateados a... 24 mil pessoas

Lá como cá, também em Espanha ver futebol através de plataformas pagas é tudo menos barato e, provavelmente também como por terras lusas, muitas vezes a solução encontrada é contornar esses pagamentos elevados e procurar uma via mais económica (e ilegal). Uma delas levou um empresário de Tomelloso, na região de Ciudad Real, a criar um complexo sistema que permitia providenciar serviços por cabo a 24 mil pessoas naquela cidade a troco de apenas 15 euros.O esquema foi investigado e o empresário acabou por ser detido esta semana, sob a acusação de delito contra a propriedade intelectual, contra os direitos de difusão televisiva e de defraudar as comunicações. Ao todo, segundo contas do portal 'betech', este empresário do ramo das telecomunicações terá garantido mais de 300 mil euros durante os dois anos e meio em que conseguiu manter o sistema a funcionar de forma praticamente perfeita naquela cidade.Nas buscas feitas à sede da empresa em causa, as autoridades encontraram a mais variada documentação sobre os clientes, desde faturas até a contabilização do número de subscritores do serviço ao longo do tempo de operação, algo que permitiu chegar à verba acima citada de 300 mil euros. Não se sabe ainda qual a pena que este empresário se arrisca a enfrentar, mas o certo é que os mais de 24 mil clientes vão ter de procurar outra via para ver os jogos da Liga espanhola... desta feita legal.