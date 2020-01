Empresário quer acabar com reinado de Florentino no Real Madrid e pensa em três reforços

Vicente Boluda anunciou a sua intenção de se candidatar à presidência do Real Madrid nas próximas eleições, em 2021. O empresário e atual líder do clube de basquetebol espanhol Aguas de Valencia já presidiu, de forma interina, os destinos dos merengues em 2009, fazendo a ponte entre o demitido Ramón Calderón e o regressado Florentino Pérez, que continua pelo Santiago Bernabéu.





"Vou avançar porque é bom para o clube que haja eleições", confessou Boluda num repasto da 'Associação de empresários valencianos', referindo-se ao facto de desde que Florentino voltou não terem ainda existido sufrágios, devido a desistências ou ausência de adversários para o presidente.De resto, Boluda acrescentou que tem as verbas necessárias para avançar e que pensa já em três contratações. Refira-se que Boluda reúne agora os requisitos para ser presidente, sendo que as normas mudaram entretanto: 20 anos de associado e a garantia de que o investimento vem unicamente do próprio património e não de terceiros.