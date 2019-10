Encontrado cofre com mais de 3 mil euros 'escondido' no estádio do Osasuna

As obras de remodelação do Estádio El Sadar, reduto do Osasuna, resultaram na descoberta de um objeto... inesperado. Em causa está o aparecimento de um cofre no interior de uma das paredes entretanto derrubadas, no qual estavam guardados 3400 euros. Um 'tesouro' até agora desconhecido e que deixou tudo e todos incrédulos, especialmente os trabalhores que deram com ele, já que enquanto faziam a demolição acabaram surpreendidos com um objeto que não estavam claramente à espera de encontrar.





Esta situação, refira-se, acabou por não agradar nada à direção do clube, que agora se vê em mãos com uma verba da qual não há registo nos livros de contabilidade e que dá a entender que terão existido movimentos ilegais nas contas nos últimos anos. Ainda assim, por ter sido encontrado no interior da propriedade do clube, o montante irá diretamente para as suas contas, isto salvo alguma ordem em contrário por parte das autoridades tributárias.De notar que este cofre deverá estar relacionado com aqueles que foram encontrados há cinco anos pela comissão de gestão que comandou os destinos do clube, sendo que na altura os dois que haviam sido detetados estavam vazios.