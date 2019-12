«Encontrei Messi no ginásio a ver os próprios golos»

Lionel Messi encontra-se em Rosario, a sua cidade natal, para passar o Natal e o Ano Novo. Apesar das mini-férias, o craque do Barcelona não descura o físico e foi para um ginásio treinar. Foi aí que surpreendeu os presentes e acabou por ser fotografado numa passadeira. Mais o dado mais curioso foi outro, a fazer lembrar uma célebre cena do filme Total Recall, com Arnold Schwarzenegger (em que a sua personagem se observa a si própria através de um vídeo).





"Fui ao ginásio e encontrei o Messi a ver golos do Messi", escreveu um utilizador de Twitter, que capturou a imagem do avançado a assistir a um encontro seu enquanto se exercitava.De resto, Messi tirou algumas fotografias com os presentes, encantandos por verem o seu ídolo por aquelas bandas.