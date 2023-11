Enorme susto em Espanha: jogador do Levante perde os sentidos em campo

Brugui (@BrugueRoger) está consciente y con las constantes estables. En estos momentos está siendo trasladado al hospital para realizarle las pruebas pertinentes. — Levante UD (@LevanteUD) November 20, 2023

O encontro entre Levante e Racing Santander, que terminou com vitória dos visitantes por 4-2, acabou de forma dramática. Com o relógio a apontar 90'+14, o extremo Roger Brugué sentiu-se mal e colapsou no relvado, deixando tudo e todos bastante apreensivos. Vários jogadores aproximaram-se de pronto do local para auxiliá-lo, tendo igualmente as equipas médicas entrado no relvado para socorrer o jogador. Depois de observado, Brugué foi transportado de maca para fora do relvado, estabilizado no balneário e posteriormente transportado para o hospital. O árbitro Galech Apezteguía determinou logo ali o final da partida.Nas redes sociais, o Levante deixou uma atualização com nota positiva. "Brugui está consciente e com os sinais vitais estáveis. Nestes momento está a ser levado para o hospital para serem realizados os exames pertinentes". Já o técnico Javi Calleja também abordou o sucedido na conferência de imprensa: "Estava estável, está bem. Perdeu a visão, foi um susto grande, mas em princípio vai correr tudo bem".