Enrique Cerezo: «João Félix? Às vezes as coisas não saem da forma que queremos»

Enrique Cerezo, presidente do Atlético Madrid, falou sobre a situação de João Félix, a mais cara contratação da história do clube, transferido para a capital espanhola a troco de 120 milhões de euros."João Félix é um grande jogador e às vezes as coisas não saem da forma que queremos", garantiu em declarações à rádio Cadena Cope, aferindo ainda que o "João é muito maltratado" pelos adversários, "em qualquer lugar e qualquer momento".Sobre a época do Atleti e a situação do treinador, Cerezo foi claro. "Não nos passou pela cabeça que o Diego Simeone deixe de ser treinador do Atlético Madrid. É um ativo importante do clube e que teve manter. Não seria lógico nem justo procurar outro treinador", explicou o líder dos colchoneros que ocupam o quinto posto de La Liga, a 15 pontos do líder Real Madrid.