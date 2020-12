Enrique Cerezo sobre Félix: «Tem de compreender que temos um plantel amplo»

Enrique Cerezo, presidente do Atlético Madrid, também abordou a azia de João Félix quando foi substituído por Diego Simeone, mas esteve em linha com o capitão Koke e o seu treinador.





"Todos querem jogar, mas tem de compreender que temos um plantel amplo. Às vezes, os jogadores não estão nos seus dias. Hoje [sábado] não tivemos nos nossos dias", referiu o presidente colchonero.Já sobre o facto de ter sido a primeira derrota da equipa, na LaLiga, Cerezo desvalorizou: "A equipa não esteve na sua melhor noite. É a primeira derrota e a primeira vez que sofremos dois golos. Na vida tudo acontece e a nós calhou perder com o Real Madrid."Mas, o presidente do Atlético Madrid lembrou que a equipa continua a ter vantagem, no campeonato, sobre os rivais da capital espanhola."Estamos três pontos à frente do Real Madrid e temos menos um jogo que eles. Mas, acreditamos que temos um grande futuro nesta edição da liga. Quando se perde, há que tentar ganhar logo o jogo seguinte", concluiu.