Episódio de racismo leva Ibiza a expulsar apanhar-bolas do clube

Este é mais um caso de racismo no futebol. O guarda-redes cubano Christian Joel, que alinha no Sp. Gijón B, denunciou o caso nas redes sociais e o Ibiza, clube dos alegados autores do episódio, decidiu aplicar um castigo exemplar, expulsando-os.





Tras el partido en Ibiza los recogepelotas me mandaron un video llamándome "inmigrante" con la sudadera que me cogieron. Estas situaciones no se pueden consentir de ninguna manera

Vivimos en una sociedad en la que el racismo no tiene cabida en ningún aspecto de la vida



pic.twitter.com/euTlqpahye — christianjoel___ (@13christianjoel) February 23, 2020

Segundo revelou Christian Joel, após o jogo em Ibiza, deu a sua camisola aos apanha-bolas daquele jogo - atletas do clube -, que posteriormente lhe enviaram um vídeo chamando-o de "imigrante".O guarda-redes cubano publicou nas redes sociais as imagens, lamentando os comentários discriminatórios de que foi alvo e assim o caso chegou ao conhecimento do Ibiza que reagiu de imediato, desaprovando o comportamento dos envolvidos e expulsando-os do clube."O Ibiza desaprova veementemente o comportamento dos atletas que enviaram um vídeo no qual dedicam mensagens racistas e desrespeitosas ao guarda-redes Christian Joel e ao clube em que ele joga, Real Sporting de Gijón B. Assim, serão expulsos da Academia. O Ibiza é uma entidade desportiva formada por pessoas de diferentes origens, idiomas e crenças. Nesta casa, trabalhamos para que o futebol seja um ponto de encontro e um local de convivência em que, obviamente, esse tipo de comportamento deve ser perseguido, denunciado e eliminado desde a sua raiz", pode ler-se no comunicado do Ibiza.