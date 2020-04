Ernesto Valverde considera que treinar Messi "não se compara a nada"

O ex-treinador do Barcelona Ernesto Valverde considerou esta sexta-feira que treinar o futebolista argentino Leonel Messi "não se compara a nada" e que, "se vê-lo jogar ao longe impressiona, fazê-lo de perto ainda mais".

"É muito difícil perguntar ao Messi se já viu isto ou aquilo quando ele está a fazer uma coisa no treino que nem sequer tu viste", disse Valverde, em tom de brincadeira, na conferência de imprensa organizada pela Federação Basca de Futebol, moderada por Mikel Etxarri e na qual participaram os treinadores Xabier Azkargorta, Aitor Karanka y Roberto Olabe.

Valverde, demitido em janeiro último após duas épocas e meia no comando técnico do 'Barça', revelou que Messi é "fácil de treinar" e que consegue "uma empatia forte" com o grupo de trabalho porque tem "uma enorme ambição de vencer".

"Isso faz com que demonstre um grande compromisso com o clube e com o jogo e obriga todos os companheiros a estarem a um nível muito alto", referiu 'Txingurri', para quem os treinadores de elite "têm obrigação de ser como os malabaristas de pratos no circo, tê-los a rodar ao mesmo tempo sem poder deixar cair nenhum".

De acordo com Ernesto Valverde, "um treinador tem de estar com cada jogador, com o treinador de guarda-redes, com o roupeiro, com a imprensa".

"Eu procuro aglutinar o grupo de trabalho e dar muita confiança às pessoas que trabalham à minha volta. Para onde vou, opto por levar pessoas da casa, integrá-los no grupo e dar-lhes espaço para fazerem o seu trabalho", disse Ernesto Valverde.