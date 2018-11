Ernesto Valverde fez 'mea culpa' no intervalo do jogo com o Betis

O Barcelona chegou ao intervalo do jogo com o Betis a perder por 2-0, mas de acordo com o jornal 'As', Ernesto Valverde não pediu satisfações a nenhum dos seus jogadores. O diário espanhol conta que o treinador dos catalães chegou ao balneário, pediu ao seu staff para sair e fez 'mea culpa' pelo que se estava a passar.O técnico reconheceu que cometeu um erro tático, que estava relacionado com a perda do meio-campo. Quique Setién, treinador do Betis, estava a ganhar a batalha naquela zona do terreno ao colocar cinco homens, contra apenas três do Barcelona, o que permitiu à equipa de Sevilha ser mais perigosa durante os primeiros 45 minutos. O único reparo de Valverde prendeu-se com a necessidade da equipa procurar mais vezes o passe longo, face à pressão alta dos andaluzes.O treinador procurou corrigir o erro para a segunda parte, colocando Arturo Vidal (um jogador mais agressivo) e mudando a forma de jogar da equipa. Apesar da, Valverde felicitou os jogadores pelo esforço no final do jogo.