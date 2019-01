Ernesto Valverde pressiona Barcelona para contratar 'novo Larsson'

Luis Suárez é a única referência atacante do Barcelona neste momento e Ernesto Valverde estará a pressionar a direção blaugrana no sentido de contratar outro avançado para a equipa principal. O técnico espanhol ficou refém de substituto para o avançado uruguaio depois da saída de Munir para o Sevilha e deseja colocar Stuani na Catalunha, avança o 'Sport'.As exigências de Valverde quanto ao perfil dos seus reforços são simples: quer jogadores que rendam de imediato, que sejam capazes de se adaptar ao Barcelona sem dificuldade e que conheçam bem a liga espanhola. Foram estas diretrizes que levaram os catalães a optar por Murillo para reforçar o eixo da defesa e são estas mesmas indicações que vão guiar a contratação do avançado que irá fazer 'sombra' a Suárez. E é neste contexto que a hipótese Stuani ganha força. O avançado é companheiro de seleção de Luis Suárez e milita atualmente no Girona, onde leva 12 golos apontados em 19 jogos do campeonato, sendo o terceiro melhor marcador apenas superado por Messi (17) e... pelo próprio Suárez (14).Para além destes fatores, Stuani conhece bem a liga espanhola (chegou em 2010) e conta com passagens por Albacete, Racing Santander e Espanyol, tendo jogado também no Reggina em Itália e em Inglaterra ao serviço do Middlesbrough. Trata-se, portanto, de um jogador com experiência e capacidade para ser útil aos blaugrana nesta fase da temporada. Contudo, o acordo com o Girona adivinha-se mais complicado: o emblema catalão não cede e pretende os 15 milhões previstos na cláusula de rescisão do jogador. O avançado tem sido ligado ao interesse de alguns clubes da Premier League e da Superliga chinesa, mas até agora nenhum acordo se concretizou.