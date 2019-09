Ernesto Valverde: «Se não há crise aparece uma rapidamente; é assim o espetáculo do futebol»

Confrontado com o facto de o Barcelona ser uma das equipas com mais golos sofridos na LaLiga, o técnico responde com outra estatística. "Não é normal que nos marquem três penáltis em seis jogos. Não é normal que nos marquem 4 golos em casa. Mas pronto, a estatística é o que é..."





O Barcelona passa por um mau momento em Espanha e já há quem questione a posição do treinador Ernesto Valverde. Os catalães entraram na época de 2019/20 com o pé esquerdo, no último jogo foram surpreendidos pelo Granada, mas o técnico só pensa em regressar aos triunfos, já amanhã, diante do Villarreal."Os treinadores são sempre julgados, isso não é novidade para ninguém. Na posição em que estou quem manda são os resultados. Se não estás à frente o treinador torna-se num alvo, não é uma surpresa. Este ano não começámos bem e temos de dar a volta. Há que ultrapassar esta situação da mesma forma que o fizemos na época passada, quando passámos por um momento menos bom", considerou o técnico dos catalães.Valverde desvaloriza o cenário de crise. "O mundo do futebol é assim, não tem muito a ver connosco mas mais com o que se passa por ali [aponta para a mesa da imprensa]. Pode-se sair da crise em três dias, a única forma de estarmos tranquilos é a ganhar. Se não há crise, aparece uma rapidamente. O espetáculo do futebol é mesmo assim."