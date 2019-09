Ernesto Valverde sobre Neymar: «Isto nunca mais acaba»

Enquanto fazia um ponto de situação da atualidade do Barcelona na antevisão ao jogo deste sábado com o Getafe, Ernesto Valverde foi novamente questionado sobre Neymar.





"Isso nunca mais acaba. Não tenho nada a dizer, são questões internas que me superam. Vamos ver se, daqui para a frente, conseguimos ter uma conferência de imprensa em que não me perguntem sobre Neymar", afirmou com pouca paciência e algum cansaço por voltar a falar do assunto que dominou a atualidade no último defeso.À margem deste tema, Valverde também abordou o momento que a equipa atravessa, a hipótese de Ansu Fati ser chamado para representar a seleção espanhola e as ausências por lesão do jovem de 16 anos e de Messi, que volta a falhar o próximo jogo. "Gostava que Fati estivesse mais tempo connosco. Se for aos sub-21 a ausência coincidirá com a paragem de seleções; se for ao Mundial de sub-17 ficará menos tempo aqui", lembrou.