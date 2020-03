Espanha pré-convocou mais de 300 (!) jogadores para os Jogos Olímpicos

A Federação Espanhola tem até sexta-feira para apresentar a sua lista de pré-convocados para os Jogos Olímpicos e, de forma a não correr riscos, o selecionador Luis de la Fuente decidiu colocar todos os jogadores possíveis na lista, isto porque ao contrário das provas da FIFA, este evento não conta com um limite de jogadores pré-inscritos. Assim, segundo a 'Marca', o técnico da Roja decidiu 'reservar' todos os jogadores elegíveis dos dois primeiros escalões do futebol espanhol, os das equipas B com os quais já trabalhou no passado e também alguns dos que estão a atuar no estrangeiro.





De acordo com a 'Marca', nesta lista entram nomes como Sergio Ramos, Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergi Busquets, Koke, Saúl, Thiago, De Gea ou Joaquín, ainda que seja bem provável que os seus clubes optem por impedir as suas presenças - algo que lhes é permitido, já que os Jogos Olímpicos não são uma data FIFA. De resto, há a referir também o facto de as regras permitirem a chamada de apenas três jogadores acima dos 23 anos.