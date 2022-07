Espanha: revelados os salários mínimos nas duas principais ligas

O 'AS' revelou, esta segunda-feira, o salário anual mínimo dos jogadores que atuam na 1.ª e 2.ª divisões de Espanha.Segundo a mesma fonte, o jogador com o salário mais baixo da LaLiga, a elite do futebol espanhol, recebe 155 mil euros por ano, sendo que a distribuição de tal montante se divide no pagamento de 14 parcelas de cerca de 11 mil euros.Por outro lado, um jogador da LaLiga Smartbank, a 2.ª divisão do país, aufere... metade. O salário mínimo para esse escalão situa-se nos 77,5 mil euros anuais, distribuído em, diz o jornal espanhol, 14 pagamentos de 3.500 euros por mês, que podem variar mediante os valores do IPC (índice de preços no consumidor).O 'AS' explica ainda que cada jogador tem direito a 30 dias - remunerados - de férias por ano. Estes valores deverão manter-se até 2024.