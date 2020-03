Espanhóis chocados: em tempo de quarentena hoje houve engarrafamentos em Valencia

Filas e filas de carros, um cenário pouco comum por estes dias de quarentena em Espanha e por toda a Europa.





Mas em Valencia muitos espanhóis aproveitaram o bom tempo para sair da cidade rumo às segundas habitações ou até às praias, o que causou forte indignação no país.Engarrafamentos, centenas de carros parados e a polícia a tentar, com pouco sucesso, convencer os condutores a voltarem para as suas casas.Uma imprudência ou, como escrevia o 'Mundo Deportivo', "vergonhoso".