Espanhóis colocam jogador do Barcelona na rota de Benfica e FC Porto

Ronald Koeman já terá informado Riqui Puig que deveria procurar outro destino, pois dificilmente terá espaço no plantel da formação catalã. No entanto, a venda do jogador não estará nas intenções dos responsáveis do Barcelona, que vêem o jovem futebolista talento para um futuro de sucesso, sendo que o empréstimo seria a melhor opção e, segundo avança a imprensa espanhola, há dois clubes portugueses interessados em garantir o médio de 21 anos.





FC Porto e Benfica estariam na corrida por Riqui Puig, segundo o jornal espanhol 'Sport', juntamente com dois clubes da Bundesliga: o Monchengladbach e o Schalke 04. Aliás, o interesse dos dragões no jovem médio espanhol já havia sido falado em setembro No entanto, a publicação refere também que o médio espanhol está determinado em vingar no Barcelona e que terá 'fechado' a porta a uma eventual saída em janeiro.Esta temporada, Riqui Puig jogou apenas 3 minutos frente ao Getafe.