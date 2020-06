Espanhóis criticam individualismo de João Félix: «Um dia irá ver os seus colegas»

Depois dos elogios que recebeu nas últimas partidas, João Félix assinou um jogo mais cinzento e a imprensa espanhola não perdoou. Ainda a pagar o preço dos 126 milhões de euros que o Atlético Madrid pagou por ele, o avançado português foi criticado nas análises feitas pelos dois jornais da capital, todos eles a apontar-lhe como defeito o excesso de individualismo na partida diante do Alavés.





"João Félix é tão bom tecnicamente como é individualista em muitas ocasiões. O português é capaz de realizar coisas impossíveis, mudar o ritmo da jogada e superar adversários apenas com o 'abanar' do cabelo, mas ainda deve acertar nas finalizações. Quando mostrar mais respeito e confiar mais nos seus colegas irá dar o salto como futebolista", escreve a 'Marca'.Um discurso que também é seguido pelo 'AS': "Quer ser protagonista e procura entrar no jogo, mas não conseguiu ser determinante. Esteve perto de marcar de forma acrobática num remate muito complicado à meia volta que saiu ao lado. Recebeu um forte pisão de Tachi que o deixou muito dorido. Com o passar dos minutos intercalou entre a posição de segundo avançado com a de interior direito. Foi demasiado individualista em busca do remate quando Koke estava desmarcado. Foi perdendo presença no jogo até que saiu aos 65 minutos".Já o 'Mundo Deportivo' considera que o português "não esteve num dia bom". "Baixou muito para receber bolas devido à forma fechada como estava o Alavés e ao estar longe da área perde importância. Teve duas chances: na primeira atirou ao lado de bicicleta. Na segunda rematou em vez de passar", explica o diário espanhol.