Espanhóis dizem que Bale foi o único jogador do Real Madrid a recusar baixar o salário

A pandemia da Covid-19 provocou grandes perdas financeiras nos clubes e muitos optaram por reduzir a folha salarial nos respetivos plantéis, só que a medida não agradou a todos os jogadores. Segundo a Cadena SER, no Real Madrid, Gareth Bale foi o único atleta a recusar baixar o vencimento.





Os capitães merengues acordaram com a direção liderada por Florentino Pérez uma redução salarial de 10% se o campeonato fosse retomado (o que veio a acontecer) e de 20% se a bola não voltasse a rolar. Contudo, o avançado galês foi o único a não aceitar o acordo, apesar dos cerca de 15 milhões de euros anuais que auferia no Real Madrid.De qualquer forma, os merengues acabaram por conseguir poupar com o empréstimo do galês ao Tottenham no último mercado de transferências já que, apesar de não existirem dados oficiais do negócio, a imprensa espanhola diz que o Real Madrid suporta apenas metade do salário de Bale.