Espanhóis garantem que o Valencia contactou empresário de Rui Vitória

O portal 'Plaza Deportiva' documenta uma reunião entre a empresa que agencia Rui Vitória, a Idoloásis, e o Valencia, para que o técnico possa vir a ser o treinador da formação che em 2022/23.O técnico que começou a carreira de treinador no Vilafranquense e que está sem clube desde dezembro, altura em que deixou os russos do Spartak Moscovo, foi instado sobre a disponibilidade e as condições pretendidas para treinar o emblema dos lusos Gonçalo Guedes e Thierry Correia.Segundo a mesma fonte, este contacto foi realizado através de um intermediário e sem a intervenção direta do clube de Valência que terminou com um dececionante nono lugar na La Liga.Rui Vitória, de 52 anos, destacou-se pelo Benfica, em Portugal, com três campeonatos conquistados (saiu a meio de 2018/19, com Bruno Lage a conduzir as águias ao título) já depois de ter alcançado uma Taça de Portugal pelo V. Guimarães. Na Arábia Saudita foi também campeão, pelo Al Nassr.