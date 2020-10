Espanhóis recordam pesadelo do sucessor de Darwin Núñez: «Senti-me humilhado»

Umar Sadiq chegou ao Almería esta temporada para colmatar a saída de Darwin Núñez, que no início de setembro assinou contrato com o Benfica, com o clube espanhol a pagar 4 milhões de euros. O avançado nigeriano, de 23 anos, tornou-se assim na contratação mais cara do clube e esta quinta-feira o 'As' recorda o pesadelo do futebolista com Steven Gerrard, treinador com quem trabalhou no Glasgow Rangers.





"Steven Gerard mostrou ser uma pessoa muito diferente daquilo que eu pensava. Ele chegou a telefonar-me quatro vezes para eu ir para o clube, deu-me os parabéns e disse-me que estaria sempre a meu lado, que me ajudaria a crescer. Fez-me sentir importante e convenceu-me a aceitar", afirmou Umar Sadiq em 2019, explicando que a situação mudou com a chegada de Kyle Lafferty ao clube escocês: "Aí que começaram os problemas e a situação tornou-se num pesadelo. Senti-me humilhado e perguntei por que razão houve esta mudança de atitude, mas nunca recebi qualquer resposta. Gerrard não deu explicações, nem a mim nem aos meus empresários.""De repente disseram-me que já não podia usar o balneário da equipa , tive de trocar de roupa no balneário dos miúdos. Alguns dias depois proibiram-me de estacionar o carro dentro do centro desportivo", contou ainda o avançado nigeriano na altura.Agora, Umar Sadiq quer esquecer o passado e voltar a brilhar nos relvados ao serviço do Almería, depois de na última época ter conseguido relançar a carreira no Partizan.