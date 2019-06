Espanhol Fornals reforça West Ham e é a segunda contratação mais cara do clube

O futebolista internacional espanhol Pablo Fornals é reforço do West Ham, naquela que é a segunda transferência mais cara da história do clube londrino, referem os 'hammers' em comunicado."Fornals, que se torna a segunda contratação mais cara da história do clube, atrás de Felipe Anderson, assinou um contrato de cinco anos, com mais um de opção", indica o West Ham, 10.º classificado na Liga inglesa de futebol.De acordo com a imprensa britânica, o médio espanhol, de 23 anos, que chega proveniente do Villarreal, terá custado ao West Ham 24 milhões de libras (cerca de 27 milhões de euros).No West Ham, joga o avançado português Xande Silva, jogador utilizado pelo treinador Manuel Pellegrini na última época em dois jogos, um da Liga e outra da Taça, mas disputando parte da temporada nos sub-23.