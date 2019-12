Espanyol assume: «Hulk é inalcançável»

A imprensa espanhola deu conta nos últimos dias do suposto interesse do Espanyol na contratação de Hulk, mas ao que parece essa informação não passou mesmo de um rumor. A confirmação desse cenário foi dada esta segunda-feira por Francisco Rufete, diretor desportivo do conjunto catalão, que à margem da apresentação de Abelardo enquanto novo técnico, assumiu que o brasileiro ex-FC Porto é um alvo impossível.





"O Hulk não me deixa entusiasmado porque é um jogador que não pode vir. É um futebolista inalcançável para o Espanyol", declarou Rufete, aludindo especificamente aos valores de salário necessários para convencer o avançado brasileiro a deixar a China para rumar à Catalunha.