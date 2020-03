Esquecido por Zidane: James Rodríguez treina sozinho e Carlos Queiroz está preocupado

James Rodríguez não está a passar por uma situação propriamente fácil no Real Madrid. O avançado colombiano regressou no verão a Espanha, depois de ter estado emprestado ao Bayern Munique, teve convites do Nápoles e do Atlético Madrid, que foram rejeitados pelos merengues. Acontece que o jogador não integra os planos de Zinedine Zidane e tem estado a trabalhar sozinho, com um preparador físico cedido pela seleção da Colômbia, com vista a estar em forma aquando da Copa América deste ano.





Numa entrevista à agência espanhola EFE o português Carlos Queiroz, selecionador da Colômbia, mostra-se preocupado. "O caso do James preocupa-nos, sabemos que ele está numa situação difícil. É muito estranho o que está a acontecer, mas toda a equipa técnica [da Colômbia], e eu pessoalmente, estamos empenhados em ajudar todos os jogadores e o James em particular", afirmou."Não se discute a qualidade do James, mas a situação não é fácil. Por isso, desenvolvemos um trabalho discreto com um preparador físico que o apoiará", frisou Queiroz.