Essien e a transferência louca para o Real Madrid: «Gritei para pararem o autocarro»

A 1 de setembro de 2012, Michael Essien foi emprestado ao Real Madrid numa transferência relâmpago. José Mourinho era o treinador dos merengues na altura. O médio foi um pedido do técnico português que já tinha trabalhado com Essien no Chelsea. Em entrevista à jornalista sul-africana Carol Tshabalala, o ganês, de 37 anos, recordou esse dia.





"Estava com o Chelsea no Mónaco para a partida da Supertaça contra o Atlético Madrid e recebi uma chamada de um número desconhecido. O meu primo, que estava em casa comigo nesse dia, disse-me para atender. O número não parava de ligar. Assim que atendi ouvi um 'olá' e percebi com quem estava a falar. Era o José Mourinho. Começámos a conversar e ele disse-me que tinha ouvido falar que ia para o Arsenal, mas respondi-lhe que ainda não era certo. Depois, disse-me para não o fazer. 'Vem comigo' e eu perguntei-lhe 'Para onde?' e ele respondeu 'Para Madrid'.A transferência realizou-se no último dia de mercado, numa operação relâmpago que podia dar um filme, como lembra agora o médio que alinha no Sabail FK, do Azerbaijão."O meu agente ligou-me horas depois e disse-lhe o que se tinha passado e que tinha dado o número dele ao José. Disse para estar tranquilo que ia para Madrid porque o Lass [Diarra] tinha ido para a Rússia. Assim tivemos que mudar de planos porque estava prestes a sair do hotel para ir para o estádio. O Real Madrid estava a negociar com o meu agente e eu no autocarro. Já estava a caminho quando o meu agente ligou a perguntar onde estava. Mandou-me voltar para o hotel porque ia enviar um fax e assim tive de gritar ao condutor para parar o autocarro. Os meus colegas ficaram a dizer: 'Michael, que se passa?'. Disse que tinha de sair do autocarro e que os via logo".Depois da derrota frente aos colchoneros, Essien despediu-se dos colegas e voou rumo a Madrid."Voltei da cerimónia para o balneário, onde despedi-me dos meus colegas Só levei as minhas caneleiras e as chuteiras. Disse adeus a todos, inclusive a Abramovich, que desejou-me boa sorte. Fui para o hotel e o no dia seguinte estava num avião para Madrid. Só fui para Madrid com as minhas botas, caneleiras, calças, t-shirt e fato de treino do Chelsea. Na chegada tinha José Mourinho à minha espera. Fui bem recebido e segui para o hospital, onde realizei os testes médicos. No dia seguinte comecei a treinar", revelou.