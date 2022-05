Está confirmado: Philippe Coutinho ruma ao Aston Villa por 20 milhões de euros

Philippe Coutinho foi esta quinta-feira oficializado no Aston Villa por 20 milhões de euros. O internacional brasileiro jogou a última parte de 2021/22 por empréstimo no emblema inglês onde irá agora irá manter-se em definitivo, segundo anunciou o Barcelona.Os catalães ficam ainda com 50 por cento de uma futura transferência do jogador que lhes custou 120 milhões de euros em 2018, altura em que o criativo deixou o Liverpool para rumar a Camp Nou.Esta temporada, Coutinho somou quatro golos e três assistências em 16 jogos oficiais pelos villains.