Estádios podem vir a ter público

Existe a esperança de que os adeptos possam regressar aos estádios da liga espanhola ainda esta temporada. Quem o garantiu foi o diretor-geral de Saúde de Espanha, Fernando Simón, após uma reunião com o ministro da Saúde, Salvador Illa, e os futebolistas Piqué (Barcelona), Carvajal (Real Madrid), Illarramendi (Real Sociedad) e Koke (At. Madrid). “Dependendo da evolução da pandemia e de como cada comunidade autónoma reaja, poderemos ter ainda esta época adeptos no estádio. Mas isso só pode acontecer se todas as comunidades autónomas estiverem na fase 3 do desconfinamento”, explicou Simón. Atualmente, Espanha encontra-se na fase 2 do desconfinamento e o regresso da liga está agendado para o dia 11 deste mês.