«Estático e um tanto robotizado»: as razões que levaram o Barcelona a 'prescindir' de Jovic

A transferência de Luka Jovic para o Real Madrid tem sido alvo de escrutínio pelos meios de comunicação desportivos espanhóis, muito pela falta de rendimento do avançado sérvio na chegada a Bernabéu (dois golos e duas assistências em 24 jogos realizados).





Os números (baixos) colocam em causa o valor que a formação merengue teve de abrir mão - 60 milhões de euros - para conseguir contratar o dianteiro aos alemães do Eintracht Frankfurt. Contudo, o Real Madrid não era o único clube interessado no ex-Benfica, que tinha clubes como o Barcelona com intenções de fazer uma proposta pelo seu passe.Esta terça-feira, o 'Mundo Deportivo' explica os principais motivos que levaram os blaugrana a abdicar do negócio e a 'prescindir' do internacional sérvio, razões que foram indicadas através dos relatórios elaborados por Pep Segura, na altura diretor-desportivo do Barcelona, através da visualização 'in loco' de alguns jogos do avançado, que na altura em que vestia as cores do Eintracht Frankfurt.De acordo com a fonte anteriormente citada, o clube catalogou Luka Jovic como um avançado "estático e um pouco robotizado", um perfil que não vai de encontro com o que o clube pretende para a sua frente de ataque, dando sempre primazia a atletas que possam "participar nas jogadas de ataque da equipa, em vez de ser aquele que apenas as concretiza", tal como refere o 'Mundo Deportivo'.Mas o último motivo que fez o Barcelona 'recuar' na tentativa de contratação do jovem dianteiro foi durante o encontro entre o Inter Milão e o Eintracht Frankfurt, a contar para a Liga Europa, onde juntou três responsáveis da direção dos culé, eram eles Pep Segura, Eric Abidal e ainda Ramon Planes, na bancada do Giuseppe Meazza. No local, os três responsáveis blaugrana puderam conversar com Fali Ramadani, agente do jogador, que também se encontrava a ver a partida, e tirar algumas conclusões sobre o 'dossiê Jovic'.Segundo o 'Mundo Deportivo', depois da conversa com o representante de Luka Jovic, os três responsáveis do Barcelona ficaram com a sensação de que o jogador estava "irritado" com o facto do Real Madrid ter entrado em contacto com o Eintracht Frankfurt e o emblema alemão ter dado prioridade aos 'blancos' na sua negociação. "Entre as dúvidas táticas (devido ao seu perfil), aliado ao custo da transferência e à sua pouca predisposição de mudar-se para o Barcelona, os responsáveis acabaram por descartar a transferência", concluiu, assim, o artigo.