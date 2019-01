Estreia de Morata no Wanda pode ser diante do... Real Madrid

Esta segunda-feira anunciado como reforço do Atlético Madrid , Álvaro Morata poderá ser opção nos colchoneros já no domingo, no duelo com o Betis, numa partida a disputar em Sevilha, mas os duelos mais especiais estão reservados para as semanas seguintes. É que o primeiro encontro do avançado na sua nova casa, o Wanda Metropolitano, poderá ser precisamente diante do Real Madrid, a sua antiga equipa.O dérbi da capital está marcado para sábado, dia 9 de fevereiro, e poderá marcar também um ponto de viragem para o próprio Morata, que tem sido olhado com alguma desconfiança pelos adeptos colchoneros, precisamente devido ao seu passado enquanto merengue.E como se não bastasse a estreia em casa ser diante de uma antiga equipa, Morata terá novo duelo especial no encontro seguinte no Wanda Metropolitano, a 20 de fevereiro, diante da Juventus. Uma equipa que o avançado representou entre 2014 e 2016, numa partida na qual terá como opositor Cristiano Ronaldo, que foi seu colega de equipa no Real Madrid.