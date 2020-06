Eto'o sobre Lautaro no Barça: «Suárez é o general e ainda não podem tirar as insígnias»

Samuel Eto'o, ex-avançado do Barcelona, falou sobre a intenção dos catalães em contratarem Lautaro Martínez, ao Inter Milão, para reforçar a frente de ataque e deixou um aviso aos responsáveis blaugrana.





"Suárez é o general e ainda não podem tirar as insígnias. Lautaro está muito bem no Inter Milão, mas não podemos esquecer a história de Suárez. Mas, isso não impede que outro jogador pode competir pelo lugar de ponta de lança", destacou em entrevista à 'Rádio Catalunha'.Eto'o confessou mesmo ser um fã do avançado uruguaio do Barcelona. "Adoro. Está a escrever a sua história no Barça. É um dos melhores atacantes do mundo", frisou.O ex-avançado camaronês não pensa em tornar-se treinador de futebol, pelo menos para já. "Parei há oito meses. Agora quero descansar. Tenho outras preocupações. Agora, o que eu quero é passar o máximo de tempo possível com as minhas filhas. Estou a gostar tanto, pois não o pude fazer enquanto era jogador de futebol. É o maior objetivo da minha vida", sublinhou.