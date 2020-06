Ex-árbitro recorda o que disse a Mourinho em Camp Nou: «Aqui há um galo mas não és tu, sou eu»

Eduardo Iturralde González, árbitro espanhol que ajuizou encontros no principal campeonato do país vizinho durante 17 anos, recordou um jogo do Barcelona com o Real Madrid, então treinado por José Mourinho, que os merengues perderam por 5-0. Foi em 2010.





Em declarações à Cadena SER contou o que pensa do agora técnico do Tottenham. "É um dos treinadores mais expressivos e é fácil antever o que vai fazer", referiu.O ex-árbitro recordou que antes do jogo Mourinho fez umas declarações que fizeram capa num jornal desportivo com vista a pressionar a arbitragem, dizendo que com Iturralde o Barcelona saía-se sempre bem. Mas o jogo não correu de feição ao português. "Eu disse-lhe 'se és incendiário tens de ser sempre incendiário e não estar 90 minutos sentado; se és um galo tens de ser sempre um galo", recordou.No final do jogo, Mourinho saiu de Camp Nou vergado sob o peso de uns 5-0, foi ter com o árbitro e disse "muito bem, Iturralde". "Eu coloquei-lhe a mão sobre o ombro e respondi-lhe: 'Enganas-te numa coisa, aqui há um galo mas não és tu, sou eu", recordou o ex-árbitro, acrescentando que esta tirada deixou o seus adjuntos boquiabertos."Eu tinha uma relação muito boa com o Mourinho, mas ele montava o seu circo, o seu teatro e tinhas de saber diferenciar as coisas. O Guardiola era mais difícil de ler para os árbitros. Na hora de protestar com os assistentes era mais fácil controlar o Mourinho", acrescentou.