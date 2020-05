Ex-árbitro taxativo: «90 por cento dos árbitros em Espanha são do Real Madrid»

Iturralde González foi um antigo árbitro espanhol tendo apitado jogos da La Liga durante 17 anos. Em entrevista ao programa radiofónico 'El Larguero', da Cadeña Ser, o antigo juiz foi taxativo quanto à percentagem de seus antigos colegas que são adeptos do Real Madrid: "Noventa por cento", vincou, reiterando que "10 por cento são do Barcelona".





Iturralde, que chegou à categoria de internacional em 1998, explicou, depois, o seu raciocínio. "Goste-se ou não, 70 por cento da população - excetuando a Catalunha - é do Real Madrid. Agora há mais gente do Barcelona, as pessoas jovens que apanharam os títulos do Guardiola, mas antes da era Messi, quantas pessoas eram do Real Madrid em Espanha? Só 70 por cento?", interrogou o antigo árbitro espanhol de 53 anos.