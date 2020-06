Ex-benfiquista critica postura de Griezmann: «Parece uma criança de 14 anos»

Javier Balboa, antigo jogador de Benfica e Real Madrid, comentou o desempenho de Antoine Griezmann, extremo francês que transferiu-se no início da presente temporada do Atlético Madrid para o Barcelona por 120 milhões de euros.





Em declarações ao programa 'El Chiringuito', o antigo internacional pela Guiné Equatorial afirmou que o francês está a ter problemas de adaptação ao emblema blaugrana devido à sua falta de atitude dentro de campo."É um dos melhores jogadores da Europa e vai para o Barcelona, onde estão jogadores como Messi e Suárez. Primeiramente tinham Neymar, tudo bem, mas agora é o Griezmann. Pensei eu: 'Vão ganhar tudo', mas o problema é que ele não aparece em campo. Se não te dão espaços [na equipa] tu próprio os crias. Passei por não sei quantos países e sempre o fiz", começou por dizer o antigo jogador."Parece que estamos a falar de crianças, parece-se com uma criança de 14 anos. É um campeão mundial. Não pode adaptar-se ao jogo de Lionel Messi, de Suárez e do Barcelona? É uma questão de atitude, de querer. Braithwaite demonstrou isso e veio do Leganés. Tem feito as coisas com calma e tem se mostrado dentro de campo", concluiu.