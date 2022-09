Ex-benfiquista Nolito assina por dois anos com equipa da segunda divisão espanhola

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A UD Ibiza anunciou esta segunda-feira que chegou a acordo para a contratação de Nolito, internacional espanhol de 35 anos que já representou o Benfica. O extremo assinou por duas temporadas com o emblema da segunda divisão espanhola, tendo chegado ao clube como um jogador livre no mercado depois de ter terminado contrato com o Celta de Vigo este verão, emblema que representou durante duas temporadas e meia.

O antigo jogador de Barcelona e Manchester City prepara-se assim para ser companheiro de equipa do português Zé Carlos, defesa de 24 anos que se encontra cedido pelo Sp. Braga.

Em Portugal, Nolito esteve duas temporadas ao serviço das águias, tendo realizado 63 jogos oficiais e apontado 16 golos e nove assistências.