Ex-chefe do departamento médico do Real Madrid: «Tive uma grande 'pega' com Sergio Ramos»

Jesús Olmo, antigo chefe do departamento médico do Real Madrid, admitiu numa entrevista a um jornal de Granada que não tinha uma relação fácil com alguns dos jogadores merengues. E contou, inclusivamente que teve um grande desentendimento com Sergio Ramos.





"Eu e o Sergio tivemos uma 'pega' muito grande. Ele é uma pessoa que, como eu, diz as coisas na cara. Fiz coisas que ele não considerou adequadas e cada um defendeu a sua posição com o máximo respeito. Mas não me sujeitei às suas ordens; o critério tem de ser meu", explicou o clínico."Tivemos diferenças, mas a partir daí a nossa relação foi sempre boa. Respeitamo-nos muito, sempre confiou nos meus critérios em relação às suas lesões e foi fazendo aquilo que eu dizia. Continuo a ter uma boa relação com ele", acrescentou o médico ainda sobre o capitão dos merengues.Jesús Olmo esteve no clube entre 2013 e 2017. Na temporada de 2014/15 decidiu despedir Pedro Chueca, um fisioterapeuta da confiança da maioria dos jogadores, além de outros profissionais do departamento médico, que já estavam no clube há mais de 10 anos. Com esta decisão abriu uma frente de batalha com alguns dos pesos-pesados do plantel.