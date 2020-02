Ex-defesa do FC Porto ajuda João Félix no Atletico Madrid: «Não pode atirar a toalha ao chão»

Felipe e João Félix vestiram camisolas de clubes rivais em Portugal, mas o destino juntou-os no Atlético Madrid. Hoje o brasileiro, ex-defesa do FC Porto, ajuda Félix, ex-avançado do Benfica, a adaptar-se num clube onde tanto se exige do jovem português.





"A adaptação depende de cada jogador", explica Felipe, de 30 anos, numa entrevista ao jornal 'Marca', quando questionado sobre João Félix. "Procuro ajudar e estar próximo, disponível para qualquer coisa, não se pode deixar um jogador atirar a toalha ao chão. Tento ajudar, como os outros fazem comigo por ser novo [no clube]", referiu.Os resultados do Atlético Madrid não têm sido os melhores, facto que Felipe explica as mudanças que foram levadas a cabo na equipa. "Estamos num processo de mudança de muitos jogadores e isso está a custar um pouco, mas estamos a trabalhar ao máximo para corrigir e obter resultados. Todos estamos a fazer o máximo para melhorar, a fazer autocrítica e a identificar o que deve mudar na equipa."Esta terça-feira os colchoneros defrontam o Liverpool na Liga dos Campeões uma tarefa que não se antevê fácil. "Temos uma equipa muito forte, sabemos que o Liverpool é uma potência mundial, é o atual campeão da Europa, mas temos possibilidades de passar."Felipe contou também alguns pormenores da sua vida e recordou que "há onze anos vendia cogumelos com o sogro". "Há uns anos acordava às 3 da manhã e hoje tenho o privilégio de jogar futebol num dos melhores clubes do mundo", constatou.