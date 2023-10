Ex-Famalicão sem dúvidas: «Na 2.ª Divisão espanhola há mais nível do que na Liga de Portugal»

Antigo jogador do Famalicão, o argentino Santiago Colombatto atua agora no Oviedo, da Segunda Divisão espanhola, e é sem grandes dúvidas que considera que no escalão secundário do futebol do país vizinho há mais qualidade do que na Liga Betclic. Isto se tirarmos os três grandes da análise..."É muito parecido, na verdade. Na Segunda Divisão há mais nível do que na Primeira de Portugal, com exceção a FC Porto, Benfica ou Sporting. É uma liga muito difícil", apontou o médio, de 26 anos, depois de receber o prémio de melhor jogador do mês do Oviedo.O argentino, referi-se, disputou 43 jogos e marcou 5 golos no Famalicão.