Ex-internacional dinamarquês recorda dia em que quase rejeitou Real Madrid por pensar no Atlético

Thomas Gravesen, antigo internacional dinamarquês, recordou, em entrevista à 'FourFourTwo', o dia em que o seu empresário lhe ligou com uma proposta de Madrid. O antigo médio diz que primeiro pensou que o clube interessado era o Atlético Madrid e que por muito pouco não rejeitou o negócio - jogou no Real Madrid entre 2004 e 2006."Estava no cinema com o meu irmão quando recebi um telefonema do meu agente: 'disse-me que precisava de falar e que eu precisava de sair dali', recorda Gravesen."Que pensas de Madrid?', questionou-me e, como pensava que estava a falar do Atlético, respondi: 'também gosto do Everton [equipa onde jogava na altura]'. Então ele disse-me: 'é o Real Madrid'"."Surpreendido, questionei: 'O Real Madrid? O que estás a dizer? O que diz Moyes [treinador do Everton na altura]?' E a resposta foi que os clubes acertariam tudo e que só dependia de nós. Ele voou para Madrid, e foi tudo muito rápido", explicou o antigo futebolista, que no passado mês de fevereiro lançou a sua biografia, intitulada "Cão Louco", onde revela algumas das suas melhores histórias